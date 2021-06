Giappone: Covid, Usa allentano avviso di rischio in vista delle Olimpiadi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'opinione pubblica del Giappone è ora equamente divisa tra favorevoli e contrari ai Giochi Olimpici estivi di Tokyo. E' quanto emerge dall'ultimo sondaggio effettuato dal quotidiano "Yomiuri Shimbun", che continua a tracciare un quadro di profonda insicurezza riguardo lo stato di emergenza pandemica tuttora in vigore nel Paese. Il 24 per cento delle persone interpellate da "Yomiuri" si dice favorevole ai Giochi con una presenza limitata di spettatori; il 26 per cento sarebbe favorevole all'evento solo a porte chiuse, mentre il 48 per cento continua a ritenere opportuna la cancellazione dei Giochi, una percentuale assai inferiore al 59 per cento rilevato lo scorso maggio. Il 63 per cento dei giapponesi consultati continua però a ritenere insufficienti le misure di prevenzione annunciate dal governo per limitare il rischio di contagio da coronavirus connesso all'arrivo di migliaia di atleti e funzionari dall'estero. (segue) (Nys)