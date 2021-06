Imprese: SoftBank si allea a una startup Usa per fornire servizi satellitari a basso costo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una fonte di SoftBank citata da "Nikkei" spiega che "i costi elevati hanno creato un collo di bottiglia" nella promozione delle comunicazioni satellitari ad alta velocità. "Creeremo un ambiente che consenta un accesso agevole ai servizi satellitari anche a piccoli operatori, come ad esempio imbarcazioni da pesca". La nuova rete satellitare fornirà anche servizi a basso costo nelle aree dove è insufficiente la copertura delle stazioni base terrestri, garantendo una vasta serie di applicazioni commerciali: dalla localizzazione delle imbarcazioni al rilevamento di temperature, sino alla diagnostica a distanza di sistemi e macchinari. Il partenariato con Skylo, startup nata nel 2017 che fornisce servizi di comunicazione per apparecchiature IoT tramite satelliti in orbita geostazionaria a 36mila chilometri di quota, servirà a SoftBank per sviluppare il mercato su scala globale. (Git)