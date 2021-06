Riforme: Conte, proporrò modifica costituzionale per rafforzare sistema Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della registrazione di "DiMartedì" in onda stasera su La7, ha chiarito che fra le prime cose che "farò quando mi insedierò, se mi premieranno gli iscritti, sarà proporre agli altri leader di ragionare su una riforma costituzionale che possa rafforzare il nostro sistema. Non è possibile che il sistema Italia, anche in piena pandemia, sia affidato ai personalismi. Questo è un passaggio fondamentale perché dobbiamo rafforzarci". (Rin)