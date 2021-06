Argentina: Covid, Pfizer smentisce "richieste indebite" da parte del governo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo tra Rdif e il laboratorio argentino Richmond per il "trasferimento di tecnologia" necessario alla produzione del vaccino era stato annunciato il 20 aprile. "Il vaccino anti covid Sputnik V verrà prodotto a partire dal mese di giugno anche in Argentina per essere esportato nei paesi della regione", rendeva noto un comunicato emesso dal Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif), dove si precisava che l'accordo prevede il "trasferimento di tecnologia" al laboratorio farmaceutico argentino Richmond. Al momento dell'annuncio, si rendeva noto inoltre che un primo lotto di Sputnik V prodotto in Argentina era già stato consegnato al laboratorio Gamaleya per il controllo di qualità. L'Argentina è stato il primo paese latinoamericano a registrare ed autorizzare lo Sputnik V e che con questo vaccino è iniziata ufficialmente la campagna di immunizzazione nel paese il 29 dicembre del 2020 e fino ad oggi ha ricevuto dalla Russia un totale di 8.133.290 dosi del farmaco anti-covid. (segue) (Abu)