Cile: Corte suprema accoglie ricorso contro espulsione migrante venezuelano

- La Corte Suprema del Cile ha accolto il ricorso presentato da un migrante irregolare venezuelano contro il decreto di espulsione e rimpatrio nei suoi confronti emesso dal ministero dell'Interno. Il massimo tribunale cileno ha riconosciuto gli argomenti esposti dai legali del cittadino venezuelano secondo i quali si era trattato di un procedimento sommario nel quale non è stato concesso il diritto al dibattimento ed alla presentazione delle prove della difesa. L'espulsione è stata decretata "al termine di un procedimento amministrativo insufficiente in quanto la parte appellante non è stata ascoltata né ha potuto presentare le prove". Secondo la Corte quindi il decreto di espulsione risulta "illegale" in quanto è "carente della dovuta fondamentazione e quindi dei necessari criteri di proporzionalità e ragionevolezza". La sentenza afferma quindi che in tali procedimenti le autorità devono tenere conto "delle persecuzioni politiche, delle difficoltà economiche e delle carenze sanitarie che soffrono nei loro paesi di origine coloro che entrano in Cile". (segue) (Abu)