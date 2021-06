Cile: Corte suprema accoglie ricorso contro espulsione migrante venezuelano (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche il relatore speciale delle Nazioni Unite per i diritti dei migranti, Felipe González, ha ribadito che nessun paese può espellere migranti a sua discrezione. "Gli Stati non possono espellere i migranti a loro discrezione: devono considerare le domande di asilo, i fattori umanitari, i legami familiari, l'interesse superiore del bambino e altri aspetti, oltre a garantire l'accesso alla giustizia", ha scritto il funzionario Onu in un messaggio su Twitter. Il commento arrivava in risposta alla decisione della Corte di appello di Concepción, sempre in Cile, di annullare il decreto di espulsione emesso da un tribunale di Bio Bio neo confronti di una cittadina dominicana e di suo figlio minorenne di nazionalità venezuelana, entrata nel paese della Bolivia nel 2020. (Abu)