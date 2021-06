Brasile: ministro Infrastrutture, paese sta subendo trasformazioni a livello nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Molti altri lavori sono già in consegna quest'anno. Immaginate cosa significherà tornare ad aver un bilancio più ricco", ha detto. Secondo il ministero delle Infrastrutture, nel 2020 sono stati consegnati circa 1.430 chilometri di nuove strade, superando di oltre tre volte i 400 chilometri di nuova pavimentazione completati nel 2019. "Tra poco non avremo un chilometro di autostrada federale che non sia asfaltata", ha detto Freitas, mostrando ottimismo. "Dobbiamo pensare al futuro, a un Dnit che presto sarà ancora più grande. La trasformazione infrastrutturale in atto ha molto a che fare con la storia di questa autarchia", ha aggiunto il ministro. (Brb)