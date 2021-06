Usa: Senato approva disegno di legge per rafforzare competitività contro Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il margine di appoggio per il disegno di legge di oltre 2.400 pagine è stato il risultato di una serie di cambiamenti politici che hanno generato un raro momento di consenso sulla questione. Spinti all'azione dalla pandemia di coronavirus, che ha provocato una carenza di beni cruciali, che a sua volta ha evidenziato la dipendenza del paese dal suo più grande avversario geopolitico, i legislatori si sono mossi per cercare di aumentare la capacità di produzione interna. L'approvazione della legislazione è arrivata poche ore dopo che l'amministrazione del presidente Joe Biden ha annunciato nuovi passi per rafforzare le catene di approvvigionamento Usa. La legislazione va a sostenere i produttori di semiconduttori, fornendo un'iniezione di finanziamenti per un programma di sovvenzioni da 52 miliardi di dollari con poche restrizioni, inviando un'ancora di salvezza all'industria, gravemente colpita dalla carenza globale di chip. La legge andrebbe inoltre a destinare centinaia di miliardi in più nella ricerca scientifica e nei progetti di sviluppo negli Stati Uniti, creando sovvenzioni e promuovendo accordi tra aziende private e università in tutto il paese per incoraggiare innovazioni nelle nuove tecnologie. (Nys)