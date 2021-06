Roma 2021: Raggi da Ostia lancia corsa al bis con 350 militanti, accolta da coro "Virginia" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'appuntamento era per le 20:00, ma a quell'ora erano ancora in fila le auto per accedere ai parcheggi del ristorante. La sindaca è quindi arrivata alle 21:10 circa, accolta da un applauso e dal coro "Virginia, Virginia". Raggi per l'occasione ha scelto un abbigliamento sportivo, giacca a vento nera e scarpe da ginnastica, ed è arrivata accompagnata dal suo staff. Prima ha salutato gli attivisti e posato in foto con alcuni di loro, poi ha avuto inizio la cena. Tra i presenti anche molti rappresentanti M5s della giunta capitolina e del consiglio comunale: gli assessori Linda Meleo, Luca Montuori, Antonio De Santis, Pietro Calabrese; i consiglieri Paolo Ferrara e Giuliano Pacetti che, insieme alla assessora del Municipio X Paola Zanichelli, hanno dato vita al comitato politico del M5s di Roma per la rielezione di Raggi. Ancora tra i presenti i consiglieri capitolini del M5s Daniele Diaco, Carlo Chiossi e Roberto Di Palma, e anche il consigliere che si è dimesso nel 2019, in polemica con gli stanziamenti di bilancio destinati alle politiche sociali, Nello Angelucci; la presidente del Municipio X Giuliana Di Pillo e la consigliera del Municipio I Maria Giuseppina Campanini. (Rer)