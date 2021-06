© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi è stato davvero drammatico: è mancata la manutenzione straordinaria e quella ordinaria in quartieri come Ponte Milvio che hanno dei problemi strutturali. È impossibile che Roma ogni volta si faccia trovare impreparata" al maltempo. Lo ha detto il candidato alle primarie del centrosinistra a sindaco di Roma Roberto Gualtieri, ospite a diMartedì, in onda questa sera su La7. (Rer)