Italia-Kosovo: incontro tra senatrice Conzatti e ministro Enti locali kosovaro Krasniqi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è stato un lungo e cordiale incontro oggi tra la senatrice Donatella Conzatti, segretaria della commissione Bilancio del Senato, e il ministro degli Enti locali della Repubblica del Kosovo, Elbert Krasniqi, accompagnato dal console generale a Milano, Adrian Andreja. Al centro del colloquio, si legge in un comunicato, l'avvio di una collaborazione culturale ed economica tra i due Paesi nei settori in grande sviluppo come quello della transizione green e della trasformazione digitale ma anche in quelli del turismo di montagna e della formazione. Il consolato generale della Repubblica del Kosovo a Milano fornirà supporto per mettere in contatto nel più breve tempo possibile le associazioni di categoria e le realtà culturali ed imprenditoriali. Durante l'incontro è emersa inoltre con forza la necessità di superare le diseguaglianze di genere, elemento di freno per lo sviluppo economico, che persistono ancora oggi in entrambi i Paesi. A certificarlo è il Global Gender Gap Index 2021 del World Economic Forum, che colloca l'Italia al 63mo posto della classifica dove, in posizioni non migliori, si trovano i Paesi dell'area dei Balcani. (Com)