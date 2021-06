Argentina: Covid, Pfizer smentisce "richieste indebite" da parte del governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei deputati, Sergio Massa, ha convocato diversi rappresentanti dei laboratori con i quali il governo ha avviato trattative e accordi per l'approvvigionamento di vaccini con l'obiettivo di "ottenere la maggiore informazione su una questione di grande sensibilità per la società". L'esigenza è nata anche a causa delle polemiche fomentate in particolare dall'ex ministra degli Interni, Patricia Bullrich, attuale presidente del principale partito dell'opposizione (Pro). Bullrich aveva affermato che i negoziati del governo per l'acquisto del vaccino anti-Covid di Pfizer erano falliti perché l'allora ministro della Salute, Gines Gonzalez Garcia, aveva cercato di ottenere una mazzetta e voleva imporre un intermediario nel negoziato. Le dichiarazioni di Bullrich le sono valse anche una querela da parte dello stesso presidente Fernandez, che aveva definito tali affermazioni come "una vergognosa diffamazione". (segue) (Abu)