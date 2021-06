Usa: falliti negoziati Casa Bianca-Repubblicani per accordo su piano infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I negoziati tra la Casa Bianca e un piccolo gruppo di senatori repubblicani per un disegno di legge bipartisan sulle infrastrutture sono falliti, a causa di pesanti disaccordi su budget e contenuti del piano. La senatrice repubblicana Shelley Moore Capito, incaricata dal suo partito di condurre i colloqui con il presidente Joe Biden, ha affermato che la Casa Bianca ha posto fine ai negoziati, conclusi con un nulla di fatto. "Ho parlato con il presidente questo pomeriggio e ha messo fine ai nostri negoziati sulle infrastrutture", ha dichiarato Moore Capito in una nota ripresa dalla stampa Usa. "Durante i nostri colloqui, ci siamo impegnati in modo rispettoso, completo e molto sincero, offrendo diverse controproposte serie che rappresentavano ciascuna il più grande investimento infrastrutturale che i repubblicani abbiano fatto", ha aggiunto. Nella prima versione del pacchetto promosso da Biden le spese previste erano pari a 2.300 miliardi di dollari, da finanziare attraverso un aumento delle tasse sulle imprese. Il Partito repubblicano ha risposto con una controfferta da 928 miliardi di dollari che non prevede alcun rialzo fiscale sulle aziende e che conta solo spese già in bilancio. Biden si è detto disposto a scendere fino a mille miliardi di dollari, ma sempre da finanziare con tasse sulle imprese e con spese extra-bilancio. La Casa Bianca ha confermato la mossa di Biden dopo che il presidente e Capito hanno parlato al telefono. La presidenza ha annunciato che Biden passerà a colloqui con un gruppo bipartisan che sta elaborando una propria proposta.(Nys)