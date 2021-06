Usa: aumento record delle posizioni lavorative aperte ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’offerta di posizioni lavorative aperte negli Stati Uniti è aumentata a livelli record durante il mese di aprile, un segnale che dimostra come le aziende Usa stanno cercando di assumere lavoratori mentre l'economia inizia a dare i primi segni di ripresa. Lo scrive il “New York Times”, citando dati del dipartimento del Lavoro. I datori di lavoro statunitensi hanno messo a disposizione 9,3 milioni di posti di lavoro alla fine di aprile, il massimo nei due decenni in cui sono stati tenuti i registri e due milioni in più rispetto a prima della pandemia. Le aperture di posizioni lavorative sono aumentate nella ristorazione e in altri settori che stanno recuperando dopo un anno di restrizioni legate alla pandemia. Anche le assunzioni sono aumentate, ma non così tanto, il che è coerente con dati separati che mostrano come la crescita netta dell'occupazione è rallentata significativamente ad aprile. Molte aziende hanno segnalato nelle ultime settimane che vorrebbero assumere più rapidamente ma non riescono a trovare abbastanza lavoratori. L'indagine mensile sull'occupazione e sul fatturato del lavoro fornisce alcune prove di tale carenza: ad aprile c'era circa un lavoratore disoccupato per ogni lavoro disponibile. Questo è al di sopra del livello pre-pandemico, quando c'erano meno lavoratori disoccupati rispetto ai posti di lavoro disponibili, ma rappresenta un rimbalzo molto più rapido rispetto all'ultima recessione.(Nys)