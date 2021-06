Kosovo: presidente Osmani, impegno delle istituzioni per persone scomparse durante conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le nuove istituzioni del Kosovo sono impegnate a determinare il destino di 1.639 persone scomparse durante il conflitto. Lo ha detto la presidente del Kosovo Vjosa Osmani durante un incontro con il direttore regionale per l'Europa e l'Asia centrale del Comitato internazionale della Croce Rossa, Martin Schuepp. "Chiarire dove si trovano non è solo una priorità politica, ma anche un obbligo umano, quindi non vogliamo trattare questo processo solo come un processo politico, ma, soprattutto, come umanitario", ha dichiarato Osmani ripresa dai media kosovari. La presidente ha aggiunto che è dovere delle istituzioni ascoltare le voci delle famiglie degli scomparsi: "Ci stiamo impegnando a fare tutto il possibile affinché le famiglie siano trattate con dignità e ricevano informazioni sulla sorte dei loro cari quelli il prima possibile". Il capo di Stato ha infine accusato la Serbia di non essersi mostrata pronta a chiarire il destino di queste persone e ha esortato la Comunità internazionale a intensificare le pressioni su Belgrado "per fornire informazioni su ogni persona scomparsa". (Alt)