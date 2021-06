Migranti: Consiglio, Easo fondamentale per Patto Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia europea per l'asilo (Easo) è un elemento fondamentale del Patto sulla migrazione e l'asilo. Lo ha detto il ministro portoghese agli Affari interni, Eduardo Cabrita. Dall'inizio della presidenza portoghese del Consiglio dell'Unione europea si sono avuti "due sviluppi importanti". Innanzitutto, "i Paesi membri hanno deciso di suddividere la parte tecnica su cui si può procedere più speditamente, da quelle tre questioni politiche principali", della dimensione esterna, responsabilità condivisa alle frontiere esterne e quella in generale. "Sul fronte tecnico i lavori si sono conclusi nella maggior parte dei campi e sul fronte politico abbiamo trovato un accordo sulla dimensione esterna", ha spiegato. "Oggi abbiamo una situazione in cui tutti i Paesi mediterranei hanno deciso di andare avanti con il regolamento Easo", l'Agenzia europea per l'asilo. "E' importante perché il regolamento Easo è una componente essenziale del Patto" sulla migrazione e l'asilo. "E' il segnale più importante che emana dalla lettera firmata da Italia, Grecia, Cipro, Malta, Spagna", ha spiegato.(Beb)