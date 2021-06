Usa: Senato conferma prima nomina giudiziaria dell’amministrazione Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato federale degli Stati Uniti ha confermato la prima nomina giudiziaria voluta dall’amministrazione del presidente Joe Biden. Lo riferisce il quotidiano “The Hill”. Con 66 voti a favore e 33 contrari la camera alta del Congresso si è espressa a favore della nomina di Julien Neals come giudice per il distretto del New Jersey. Il Senato dovrebbe confermare anche un secondo candidato giudiziario, Regina Rodriguez, come giudice distrettuale per il del Colorado martedì prossimo. “Il Senato oggi raggiungerà un traguardo importante per la sessione: confermeremo il primo dei nominati giudiziari del presidente Biden. Il primo, ma certamente non l'ultimo", ha detto il leader della maggioranza democratica Chuck Schumer prima del voto. L'ex presidente Barack Obama aveva nominato Neals nel tribunale distrettuale, ma la sua nomina languiva dal 2015 nel Senato allora controllato dai repubblicani.(Nys)