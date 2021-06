Migranti: Johansson (Ue), serve equilibrio, ma lavoro su asilo può procedere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema migratorio è necessario avere equilibrio tra solidarietà e responsabilità, ma alcuni elementi, come quello sulla Agenzia per l'asilo, possono andare avanti. Lo ha detto la commissaria agli Affari interni, Ylva Johansson, dopo il Consiglio Affari interni a Lussemburgo. "Quando abbiamo presentato il Patto a settembre abbiamo detto che perché ci sia solidarietà e la responsabilità abbiamo bisogno di un approccio a pacchetto per un giusto equilibrio", anche "portando avanti alcuni elementi prima di altri". Per la commissaria, è "ancora necessario avere equilibrio tra solidarietà e responsabilità, ma è anche importante capire che alcuni aspetti possono essere adottati anche senza tutto questo, come l'Agenzia per l'asilo. Il lavoro pratico va avanti 'morso dopo morso', perché non si può mangiare un elefante in un sol boccone", ha spiegato Johansson. (Beb)