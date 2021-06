Ue: Berlusconi, ho votato certificato Covid europeo, da primo luglio strumento per tornare a viaggiare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho votato per il certificato Covid europeo. Dal primo luglio avremo uno strumento unico che ci consentirà di tornare a viaggiare in sicurezza senza più test e lunghe quarantene. È uno strumento che consentirà a tutti i cittadini europei immuni dal virus di programmare le vacanze nel nostro Paese e agli operatori del turismo di rimettersi finalmente in moto a pieno regime". Lo afferma sui suoi profili social il presidente di Forza Italia ed europarlamentare, Silvio Berlusconi. (Rin)