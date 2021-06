Brasile: ministro economia Guedes, governo estenderà bonus Covid per altri due o tre mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia del Brasile, Paulo Guedes, ha annunciato che il governo prolungherà "per ulteriori due o tre mesi" il pagamento dei bonus Covid in favore di lavoratori precari, microimprenditori individuali, lavoratori autonomi e disoccupati per sostenerne il reddito nel corso della pandemia di coronavirus. In questo modo il pagamento degli assegni per l'anno 2021, inizialmente previsto da aprile a luglio, potrebbe essere prorogato fino a ottobre. "Forse estenderemo i bonus di emergenza per altri due o tre mesi, perché la pandemia è ancora in corso", ha detto Guedes, in occasione di un evento pubblico tenuto da organizzazioni del settore dei servizi. "I governatori ci stanno informando che in due o tre mesi la popolazione brasiliana adulta sarà completamente vaccinata. Quindi, rinnoveremo gli aiuti per due o tre mesi e, subito dopo, avvieremo la ristrutturazione del programma Bolsa Família (simile al reddito di cittadinanza) che è già stato già rinforzato", ha concluso il ministro. (segue) (Brb)