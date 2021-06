Brasile: ministro economia Guedes, governo estenderà bonus Covid per altri due o tre mesi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella nuova formulazione per il 2021 era già stata ridotta inoltre la platea dei beneficiari da 67 a 45,6 milioni di persone. A differenza del primo, il nuovo bonus è limitato infatti a un beneficiario per famiglia. Ottengono il pagamento solo i cittadini che hanno già ricevuto il bonus lo scorso anno e sono già iscritti nei pubblici registri. La spesa complessiva per lo stato è calcolata di 43 miliardi di real (6,5 milioni di real). L'approvazione è stata resa possibile grazie all'approvazione in parlamento di una legge costituzionale (Proposta de emenda a Constituicao) che ha autorizzato lo stanziamento di 44 miliardi per gli aiuti. Il valore dovrebbe essere lo stesso in caso di una proroga per ulteriori 4 mesi. (Brb)