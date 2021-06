Argentina: Covid, Pfizer smentisce "richieste indebite" da parte del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa farmaceutica Pfizer ha smentito l'ipotesi secondo la quale il mancato raggiungimento di un accordo con il governo dell'Argentina per l'approvvigionamento del vaccino anti-Covid sia stato dovuto ad una richiesta di tangenti o all'imposizione di intermediari nello schema di compravendita. Lo ha dichiarato il rappresentante del laboratorio statunitense in Argentina, Nicolas Vaquer, in un’audizione alla Camera dei deputati convocata appositamente per fare luce sui negoziati portati avanti dal governo di Alberto Fernandez con diversi laboratori vaccinali. "In nessun momento abbiamo ricevuto richieste di pagamenti indebiti o di intermediari", ha detto Vaquer, sottolineando che l'unico scoglio che ha impedito il raggiungimento di un accordo è stato di tipo legale. "Il quadro normativo oggi non è compatibile con un accordo", ha affermato il rappresentante di Pfizer. Vaquer ha precisato ad ogni modo che le conversazioni tra le parti per il raggiungimento di un accordo sono ancora in corso e che qualora venisse superato lo scoglio normativo "c'è la volontà di avanzare". (segue) (Abu)