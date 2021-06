Cile: Corte suprema accoglie ricorso contro espulsione migrante venezuelano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo aveva confermato ieri l'espulsione di altri 56 cittadini venezuelani avvenuta domenica con un volo delle Forze armate diretto a Caracas. Tra i rimpatriati, affermano le autorità, figurano persone che hanno commesso delitti anche se la maggioranza sono in realtà migranti irregolari. Lo stesso ministro Delgado aveva difeso l'iniziativa del governo a fronte delle accuse di illegalità su questo tipo di procedimenti mosse sia dall'opposizione che da organizzazioni sociali e dei diritti umani. "Le espulsioni avvengono nel rispetto di ogni dettaglio della legislazione vigente e degli accordi internazionali", ha detto Delgado. Inoltre, ha aggiunto il ministro, i rimpatri avvengono "in collaborazione con le autorità del Venezuela, rispettando i protocolli e seguendo le indicazioni e raccomandazioni delle Nazioni Unite". Il funzionario del governo di Sebastian Pinera ha quindi definito come "un mito" quello dell'illegalità dei rimpatri forzati. "Nulla più lontano dalla realtà che queste espulsioni siano illegali e non rispettino lo stato di diritto", ha detto. (segue) (Abu)