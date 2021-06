Finanza: Enel colloca "sustainability-linked bond" da 3,25 miliardi di euro in tre tranche sul mercato Eurobond (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alberto De Paoli, Cfo di Enel, ha così commentato: "Il lancio della più grande operazione ‘Sustainability-Linked’ mai eseguita segna un nuovo, importante traguardo da quando le innovative emissioni obbligazionarie di Enel hanno dato il via nel 2019 al mercato globale dei Sustainability-Linked bond, un mercato che continua a crescere a un ritmo esponenziale, coinvolgendo una varietà di settori industriali e geografie, e che è ormai uno strumento consolidato di finanza sostenibile, sempre più comune nei mercati dei capitali. Con le operazioni che annunciamo oggi, attraverso le quali stiamo riacquistando obbligazioni convenzionali in circolazione, emettendo al contempo nuovi ‘Sustainability-Linked bond’, riflettiamo nella finanza il nostro impegno ad accelerare la transizione energetica". Il successo della nuova emissione è un chiaro riconoscimento della strategia sostenibile del Gruppo e della sua capacità di generare valore, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dalle Nazioni Unite. Il valore della sostenibilità si è riflesso ancora una volta sulla domanda e sulle meccaniche di pricing dell’emissione. (segue) (Com)