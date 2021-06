Finanza: Enel colloca "sustainability-linked bond" da 3,25 miliardi di euro in tre tranche sul mercato Eurobond (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'operazione soddisfa l’ordinario fabbisogno finanziario del Gruppo ed è in linea con il Framework, aggiornato a gennaio 2021, che integra pienamente la sostenibilità nel piano di finanziamento globale del Gruppo. Il Framework è in linea con i "Sustainability-Linked Bond Principles" della International Capital Market Association (Icma) e con i "Sustainability-Linked Loan Principles" della Loan Market Association (Lma), come certificato dal Second Party Provider Vigeo Eiris. In linea con il Framework, le tre tranche dell’obbligazione sono collegate al Key Performance Indicator (Kpi) dell’ammontare di emissioni dirette di gas serra (Scope 1) a livello di Gruppo, misurato in grammi di CO2eq per kWh, contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo di sviluppo sostenibile 13 delle Nazioni Unite. Al riguardo, nell'ottobre 2020, Enel ha annunciato una revisione dell’ammontare di emissioni dirette di gas serra (Scope 1) del Gruppo previste per il 2030, con una riduzione dell'80 per cento rispetto alla baseline 2017, raggiungendo una carbon intensity inferiore a 82gCO2eq/kWh. La Science Based Targets initiative (SBTi) ha certificato che tale obiettivo è coerente con il contenimento del riscaldamento globale a 1,5ºC al di sopra dei livelli preindustriali. Il percorso previsto verso il target 2030 include anche un obiettivo di ammontare di emissioni dirette di gas serra (Scope 1), misurato in grammi di CO2eq per kWh, pari o inferiore a 148gCO2eq/kWh entro il 2023. L'obiettivo finale è raggiungere la piena decarbonizzazione del mix energetico di Enel entro il 2050. (segue) (Com)