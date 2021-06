Finanza: Enel colloca "sustainability-linked bond" da 3,25 miliardi di euro in tre tranche sul mercato Eurobond (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di conseguenza, l'emissione è strutturata nelle seguenti tre tranche: 1.000 milioni di euro ad un tasso fisso di 0,000 per cento, con data di regolamento fissata al 17 giugno 2021, e scadenza 17 giugno 2027; il prezzo di emissione è stato fissato a 98,909 per cento e il rendimento effettivo alla scadenza è pari a 0,183 per cento; il tasso di interesse rimarrà invariato fino alla scadenza, subordinatamente al raggiungimento di un Sustainability Performance Target ("Spt") pari o inferiore a 148gCO2eq/kWh al 31 dicembre 2023; in caso di mancato raggiungimento dell'SPT verrà applicato un meccanismo di step-up, aumentando il tasso di 25 bps a decorrere dal primo periodo di interesse successivo alla pubblicazione della relazione, rilasciata da un terzo esperto, in merito all’Ammontare di Emissioni Dirette di Gas Serra e alla metodologia di misurazione delle emissioni di CO2eq applicata dal Gruppo; 1.250 milioni di euro ad un tasso fisso di 0,500 per cento, con data di regolamento fissata al 17 giugno 2021, e scadenza 17 giugno 2030; il prezzo di emissione è stato fissato a 99,728 per cento e il rendimento effettivo alla scadenza è pari a 0,531 per cento; il tasso di interesse rimarrà invariato fino alla scadenza subordinatamente al raggiungimento di un Spt pari o inferiore a 148gCO2eq/kWh al 31 dicembre 2023; o in caso di mancato raggiungimento dell'Spt verrà applicato un meccanismo di step-up, aumentando il tasso di 25 bps a decorrere dal primo periodo di interesse successivo alla pubblicazione della relazione, rilasciata da un terzo esperto, in merito all’ammontare di emissioni dirette di gas serra e alla metodologia di misurazione delle emissioni di CO2eq applicata dal Gruppo; 1.000 milioni di euro ad un tasso fisso di 0,875 per cento, con data di regolamento fissata al 17 giugno 2021, e scadenza 17 giugno 2036; il prezzo di emissione è stato fissato a 98,061 per cento e il rendimento effettivo alla scadenza è pari a 1,015 per cento; il tasso di interesse rimarrà invariato fino alla scadenza subordinatamente al raggiungimento di un Spt pari o inferiore a 82gCO2eq/kWh al 31 dicembre 2030; in caso di mancato raggiungimento dell'Spt verrà applicato un meccanismo di step-up, aumentando il tasso di 25 bps a decorrere dal primo periodo di interesse successivo alla pubblicazione della relazione, rilasciata da un terzo esperto, in merito all’ammontare di emissioni dirette di gas serra e alla metodologia di misurazione delle emissioni di CO2eq applicata dal Gruppo. (segue) (Com)