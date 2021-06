Finanza: Enel colloca "sustainability-linked bond" da 3,25 miliardi di euro in tre tranche sul mercato Eurobond (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ulteriori informazioni riguardo ai principi ispiratori dell'emissione obbligazionaria, al Framework e alla relativa Second Party Opinion emessa da Vigeo Eiris sono disponibili al pubblico sul sito internet di Enel, all'indirizzo: https://www.enel.com/it/investitori/investimenti/finanza-sostenibile/finanza-sustainability-linked. Si prevede che l'emissione sia quotata sul mercato regolamentato Euronext di Dublino. Efi ha inoltre annunciato in data odierna il lancio di una Tender Offer volta a riacquistare, e successivamente cancellare, per un importo target complessivo massimo di 1 miliardo di euro, quattro serie di obbligazioni convenzionali in circolazione, nello specifico: obbligazioni da 2,5 miliardi di euro emesse il 17 settembre 2009, con scadenza 14 settembre 2022 e cedola 5,000 per cento (Isin XS0452187916); obbligazioni da 1,0 miliardi di euro emesse il 15 ottobre 2012, con scadenza 17 aprile 2023 e cedola 4,875 per cento (Isin XS0842659426); obbligazioni da 1,5 miliardi di euro emesse il 27 gennaio 2015, con scadenza 27 gennaio 2025 e cedola 1,966 per cento (Isin XS1176079843); obbligazioni da 1,3 miliardi di euro emessi il primo giugno 2016, con scadenza primo giugno 2026 e cedola 1,375 per cento (Isin XS1425966287). Il periodo della Tender Offer inizia l’8 giugno 2021 e terminerà il 14 giugno 2021. Efi intende riacquistare le suddette obbligazioni per cassa, subordinatamente ad una serie di condizioni e l'importo finale delle obbligazioni riacquistate dalla stessa nell'ambito della Tender Offer sarà determinato una volta concluso il periodo di offerta; EFI si riserva il diritto, a sua discrezione, di aumentare o diminuire l’importo target massimo complessivo sopra menzionato. In linea con l’attuale Piano strategico di Gruppo, l’operazione di liability management insieme alla nuova emissione Sustainability-Linked multi-tranche sopra indicata, accelererà ulteriormente il raggiungimento degli obiettivi di Gruppo legati al rapporto tra le fonti di finanziamento sostenibile e il debito lordo totale del Gruppo stesso, fissato al 48 per cento nel 2023 e oltre il 70 per cento nel 2030. L’emissione obbligazionaria e la Tender Offer sono state supportate da un sindacato di banche, nell’ambito del quale hanno agito, in qualità di joint-bookrunner, Banca Akros Spa - Gruppo Banco BPM, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco Santander, BNP Paribas, CaixaBank, Crédit Agricole, Deutsche Bank, Goldman Sachs, ING, Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Mediobanca, Natixis, Société Générale e UniCredit. (Com)