© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioREGIONE- Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti partecipa all’inaugurazione di un cantiere per la realizzazione delle opere pubbliche nel Piano di zona de La Storta a Roma. Partecipano l’assessore alle politiche abitative, urbanistica della Regione Lazio, Massimiliano Valeriani e l’amministratore Unico di Astral, Antonio Mallamo. L’evento si svolge a Roma – Località La Storta – Via Libero Bovio. (ore 11:30) (segue)- Consiglio regionale del Lazio. (ore 11) (Rer)