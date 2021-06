© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non ho mai cambiato registro. C’è una continuità fra il governo 'Conte uno' ed il 'Conte due'. La linea non è mai cambiata". Lo ha affermato l'ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della registrazione di "DiMartedì" in onda stasera su La7. (Rin)