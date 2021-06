Roma 2021: Raggi da Ostia lancia corsa al bis con 350 militanti, accolta da coro "Virginia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È ufficialmente partita la campagna elettorale di Virginia Raggi. La sindaca M5s ha scelto Ostia, territorio del X Municipio in cui nel 2016 ottenne un vero e proprio plebiscito di consensi, per dare il via alla corsa con cui tenterà il bis alla guida del Campidoglio. In 350, tra eletti e militanti pentastellati, si sono riuniti a partire dalle 20 al ristorante La Tenuta dei Piani di Ostia antica. Per l'occasione sono stati allestiti tavoli da quattro e gazebo all'aperto. Il servizio d'ordine ha effettuato controlli per il rispetto del distanziamento anti contagio. Su un lato della tenuta sono stati esposti più striscioni. Uno replica il tricolore della bandiera dell'Italia e riporta la scritta "In Conte stabili": un riferimento al nuovo M5s, guidato dall'ex premier Giuseppe Conte. Un altro striscione, con il logo del M5s, ritrae la sindaca in tunica bianca, con indosso una fascia tricolore e posizionata tra il Colosseo e la Lupa capitolina. Sul fondo la scritta, a caratteri gialli, recita: "Roma et Virginia Victricx". Infine un'altra bandiera dell'Italia riporta lo slogan caro al M5s: "E quindi uscimmo a riveder le stelle". (segue) (Rer)