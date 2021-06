+Roma 2021: Raggi, 5 anni duri, non lasciamo ad altri lavoro fatto, possiamo vincere+

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie di essere qui. Si ricomincia. Abbiamo lavorato 5 anni. Sono stati 5 anni duri, abbiamo imparato tanto e abbiamo lavorato tanto a tutti i livelli. Ciascuno di voi ha messo un pezzetto in gioco, fin dal 2013 all'opposizione. Un'esperienza fortissima, che ci ha consentito di fare tanto in questa città. I cittadini iniziano a vedere i risultati, ce lo dicono". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi nel suo discorso ai 350 militanti accorsi al ristorante La Tenuta dei Piani di Ostia. "Ci sono state difficoltà in 5 anni - ha aggiunto -. La nostra attività ha avuto fin dall'inizio come obiettivo di cambiare rotta, la abbiamo invertita, nessuno si poteva aspettare che facessimo tutto in 5 anni. Dopo i sacrifici fatti, abbiamo il dovere di farla camminare questa macchina che abbiamo rimesso in moto. Se non difendiamo con le unghie e con i denti tutto quello che abbiamo fatto, si sbriciolerà e ricomincerà la stessa mangiatoia di prima. Siamo dovuti arrivare noi, gli incapaci, per fare le cose che i capaci non hanno mai fatto prima. Abbiamo l'occasione di vincere e, se la lasciamo, diamo l'occasione a chi verrà dopo di mangiare su quello che abbiamo costruito. Mi fanno ridere gli altri candidati: se avessero amministrato bene, il M5s non sarebbe arrivato. Ci hanno lasciato pestilenza e carestia", ha concluso la sindaca.(Rer)