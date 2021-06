Difesa: esercitazione Falcon Strike, F-35B italiani e britannici insieme per simulare scenari futuri (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’esercitazione, sotto il comando e controllo del Comando operazioni aerospaziali di Poggio Renatico (Ferrara), ha l’obiettivo di riprodurre uno scenario operativo in cui si svolgono operazioni aeree complesse con assetti di quinta generazione appartenenti a diverse nazioni. Gli scenari esercitativi sono stati creati per offrire agli equipaggi di volo ed ai team di supporto un contesto complesso, altamente mutevole e non permissivo, in cui potersi addestrare in varie tipologie di missioni, tra cui la protezione di assetti aerei di alto valore, le operazioni di Close Air Support, l’interdizione aerea con gestione strategica e tattica, il supporto alle forze speciali a terra, le operazioni di targeting dinamico. L’evento addestrativo si inserisce nel processo di integrazione fra sistemi d’arma di quarta e quinta generazione che la Forza armata sta portando avanti in modo intensivo sin dall’ingresso in linea del nuovo caccia F-35, consentendo sia di migliorare la prontezza al combattimento dei Reparti Operativi della Forza Armata, sia di favorire la standardizzazione tra Paesi alleati in termini di metodologie addestrative e tattiche operative comuni. (segue) (Res)