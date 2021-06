Difesa: esercitazione Falcon Strike, F-35B italiani e britannici insieme per simulare scenari futuri (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercitazione, la cui guida è affidata all’Aeronautica militare, ha come base principale di rischieramento il 32esimo Stormo di Amendola, ma vede al contempo coinvolte altre basi dell’Am in funzione di supporto, tra cui quella del 37esimo Stormo di Trapani e del Reparto di standardizzazione e Tiro Aereo di Decimomannu. L’attività di “hot pit” con sistema Alarp di oggi si è svolta presso il Distaccamento aeroportuale di Pantelleria, sotto il comando del tenente colonnello Francesco De Astis, davanti allo storico hangar Nervi, risalente al 1939. La struttura tuttora funzionante, utilizzata per il ricovero e la manutenzione dei velivoli, non ha subito danni durante i bombardamenti della Seconda guerra mondiale. (Res)