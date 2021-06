Lazio: Assessore, parte da Latina con Nilde Iotti ciclo appuntamenti dedicati a donne Repubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È partito oggi dal Comune di Latina, con il primo incontro dedicato a Nilde Iotti, il ciclo di appuntamenti su “Le Donne della Repubblica – Cinque protagoniste che hanno cambiato l’Italia”, organizzato dall’Assessorato Agricoltura, foreste, promozione della filiera e della cultura del cibo, pari opportunità della Regione Lazio, in collaborazione con la Fondazione Nilde Iotti e Lazio Innova. “Partiamo stasera da Nilde Iotti – dichiara in una nota l’Assessora Enrica Onorati - la protagonista del nostro primo appuntamento ospitato dal Comune di Latina. Raccontiamo la sua storia, di donna e di politica, la prima donna a presiedere la Camera dei deputati per quasi 13 anni e per ben tre legislature. Nilde Iotti è un simbolo importantissimo, oggi come ieri, di impegno politico, civile e sociale, di studio e di preparazione. Sul tema della parità tra uomini e donne c'è ancora tantissimo da fare e da dire, nei gesti concreti di ogni giorno, nel linguaggio, nella scelta delle parole, nel modo di pensare. Spero davvero che questo messaggio arrivi a tutti, in particolare alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi, futuri costruttori della democrazia. E grazie al Comune di Latina, al sindaco Damiano Coletta e all'Assessora Patrizia Ciccarelli per aver voluto ospitare la prima tappa di un percorso che ci vedrà raccontare sino a dicembre, in altri 4 appuntamenti sul territorio, le vite delle donne della Costituzione: Tina Anselmi, Angela Maria Guidi Cingolani, Angelina Merlin e Elettra Pollastrini". (segue) (Com)