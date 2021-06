Lazio: Assessore, parte da Latina con Nilde Iotti ciclo appuntamenti dedicati a donne Repubblica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'eleganza della politica - ha dichiarato Livia Turco, presidentessa della Fondazione Nilde Iotti - questa è la grande eredità che ci lascia Nilde Iotti. Eleganza dell'animo, perché era una donna che ascoltava tutti, della parola, perché ha creduto molto in una politica popolare, colta e preparata, ed eleganza perché era una donna che amava la sua femminilità. Ci ha lasciato non solo un modello di buona politica, ma di leadership femminile, nel suo essere così consapevole del suo valore e dei suoi talenti, così capace di buttarsi in prima persona ma sapendo tessere il ‘noi’ e il gioco di squadra tra donne". Al termine dell’appuntamento è stata scoperta una targa per dedicare a Nilde Iotti una sala presso la Biblioteca Aldo Manuzio di Latina. (Com)