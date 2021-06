Ue: Gentiloni, non ridurre sostegno a economia ma evitare "peso permanente" su finanza pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi dell'Ue che hanno un debito pubblico elevato, come l'Italia, devono trovare "un equilibrio" tra la necessità di continuare a sostenere l'economia e quella di evitare che una spesa corrente aggiuntiva crei "un peso permanente sulla finanza pubblica". Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, intervenendo alla trasmissione Zapping su "Radio Rai Uno". Secondo Gentiloni, ridurre il sostegno all'economia sarebbe un errore fatto già dieci anni fa "e non dobbiamo ripeterlo". In ogni caso, a suo modo di vedere, tale sostegno dovrà avvenire in maniera "sempre più selettiva". "È un mix complicato ma dobbiamo lavorare sulla composizione della spesa", ha indicato il commissario Ue. Secondo Gentiloni, è vero che i Trattati europei impongono alcune regole ma "bisognerà lavorare sulle regole" e su come "rendere più graduale e progressiva" l'attuazione delle politiche comuni anche per favorire gli investimenti. (Res)