Pomezia: Di Berardino su incidente lavoro, obiettivo deve essere zero vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimiamo le nostre condoglianze alla famiglia dell'imprenditore morto questa mattina a Pomezia nel corso di un sopralluogo in un cantiere". Così in una nota Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro, Scuola e Formazione della Regione Lazio. "Gli incidenti nel settore dell'edilizia continuano a rappresentare un orribile primato, un fenomeno non accettabile e contro il quale tutte le parti e i soggetti interessati in materia di salute e sicurezza devono fare la propria parte in una battaglia condivisa. Giovedì scorso si è incardinata nel Consiglio regionale la proposta di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il testo, che abbiamo elaborato anche all'esito di un percorso di concertazione con organizzazioni sindacali e datoriali, prevede tra le altre cose anche un'anagrafe dei cantieri attivi. Questo strumento costantemente aggiornato crediamo che possa facilitare anche un monitoraggio costante e utile anche ai fini dei controlli. Appresa la notizia dell'incidente, inoltre, abbiamo convocato per la prossima settimana un tavolo specifico sull'edilizia. Il nostro obiettivo è zero incidenti".(Com)