Vaccino: Speranza, servono ancora svariate settimane per aprire nuova fase, ma strada è giusta

- "Abbiamo superato le 38 milioni e mezzo di dosi somministrate, ma siamo 60 milioni di abitanti e molte sono state doppie dosi quindi i numeri non tradiscono, stiamo correndo ma abbiamo bisogno ancora di svariate settimane per arrivare ad un numero sufficiente che ci consentirà davvero di aprire una nuova fase. Ma la strada è sicuramente quella giusta". Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza nel corso della registrazione di "DiMartedi' in onda questa sera su La7. (Rin)