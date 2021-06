Ue-Usa: Gentiloni, bisogna trovare equilibrio tra collaborazione e autonomia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il clima con la nuova amministrazione Usa è cambiato radicalmente, ma l'Ue deve tenere presente che "l'America non tornerà quella onnipresente del secolo scorso". Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, intervenendo alla trasmissione Zapping su "Radio Rai Uno". Gentiloni ha apprezzato l'impegno di Washington nel G7, nella collaborazione transatlantica, riguardo gli accordi di Parigi e la recente intesa sulla tassazione globale. "Sono tutti segnali di straordinaria importanza", ha affermato il commissario europeo, osservando tuttavia che "l'Ue deve certamente giocare da protagonista" trovando "un equilibrio" tra la collaborazione con Usa, anche nella competizione con la Cina, e la propria autonomia. Secondo Gentiloni, infatti, gli Usa per quanto molto più aperti non torneranno mai quelli del secolo scorso in quanto rimangono molto concentrati sulla competizione con la Cina come emerso anche dalle ultime decisioni quali il ritiro dall'Afghanistan.(Res)