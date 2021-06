Vaccino: Speranza, funziona, giorno più bello quando non avremo neanche un decesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il vaccino funziona, ho molta fiducia in Ema e Aifa. Ci sono rarissimi casi riscontrati di natura avversa li stiamo continuando a studiare, però non può essere messo in discussione un effetto che è assolutamente positivo". Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza nel corso della registrazione di "DiMartedi' in onda questa sera su La7. "Invito tutti a guardare in maniera oggettiva i numeri dei decessi" che "da qualche settimana sono sotto i 100", ma "per me il giorno più bello sarà quando non avremo neanche un decesso", ha osservato. (Rin)