Brexit: von der Leyen, buona chiamata con Johnson in vista del G7

- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha avuto una "buona chiamata con il primo ministro britannico, Boris Johnson, in vista del G7". Lo ha scritto su Twitter la stessa Von der Leyen. "Abbiamo discusso delle donazioni di vaccini, del sostegno all'istruzione di ragazze e donne e di una ricostruzione migliore", ha spiegato. "Ho espresso la mia profonda preoccupazione per l'attuazione dell'Accordo commerciale e di cooperazione tra Ue e Regno Unito e e dell'accordo di recesso. Discuteremo come progredire e garantire la conformità ai margini del G7", ha aggiunto la presidente della Commissione Ue. (Beb)