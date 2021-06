Serbia: premier Brnabic, "non posso commentare sentenza Mladic"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima ministra della Serbia, Ana Brnabic, ha detto di non poter commentare la sentenza di ergastolo emessa oggi nei confronti di Ratko Mladic dalla Corte d'appello del Meccanismo residuale dei tribunali penali dell'Aia. "Non posso commentare questa sentenza e non la commenterò ora perché il presidente Vucic ne parlerà stasera alla seduta del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite", ha detto Brnabic ospite dell'emittente "Tv Pink". Brnabic ha chiesto poi ai cittadini serbi di seguire il discorso che Vucic pronuncerà questa sera in collegamento online con la seduta del Consiglio di sicurezza. "Chiedo a tutti i cittadini della Serbia di seguire attentamente il suo discorso, perché penso che otterremo una risposta da quel discorso", ha detto Brnabic aggiungendo che la Serbia è "pienamente impegnata" a indagare su tutti i crimini di guerra. (segue) (Seb)