Serbia: premier Brnabic, "non posso commentare sentenza Mladic" (2)

- "La Repubblica di Serbia è pienamente impegnata a indagare su tutti i crimini di guerra, arrestare tutti gli accusati e punire i responsabili di crimini di guerra, da quasi 30 anni", ha affermato Brnabic. La Corte d'appello del Meccanismo residuale dell'Aia ha confermato oggi la sentenza in primo grado all'ergastolo per Ratko Mladic. I giudici hanno rigettato i ricorsi presentati sia dall'accusa che dalla difesa alla sentenza di primo grado. Mladic è stato condannato in primo grado per 10 degli 11 capi d'accusa presentati, mentre non è stato ritenuto colpevole di genocidio nei comuni di Foca, Kljuc, Kotor-Varos, Prijedor, Sanski Most, Vlasenica. La pubblica accusa aveva presentato ricorso contro la decisione di non inserire questo ultimo capo d'accusa nella sentenza conclusiva del processo di primo grado, mentre la difesa aveva chiesto che il processo a Mladic fosse riavviato ex novo. (Seb)