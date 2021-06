Vaccino: Speranza, giusto vaccinare anche generazioni in età anagrafica molto più bassa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per combattere e contenere questo virus è giusto vaccinare anche le generazioni in età anagrafica molto più bassa". Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza nel corso della registrazione di "DiMartedi' in onda questa sera su La7. Per il ministro occorre infatti pensare a settembre e "alla riapertura delle scuole", oltre che al fatto che vaccinare i più giovani consente anche di mettere "in sicurezza le persone più fragili e più anziane che entrano spesso in contatto con i nostri ragazzi". (Rin)