Ambiente: assessore Roma, approvato piano per dimezzare emissioni anidrite carbonica

- L'Assemblea Capitolina, questo pomeriggio, ha approvato la delibera con cui Roma Capitale adotta il Paesec (Piano d'Azione per l'energia sostenibile e il clima). Si tratta "di uno strumento di pianificazione fondamentale nella lotta ai cambiamenti climatici che coinvolge tutti i settori dell'organizzazione urbana: dal trasporto, allo sviluppo urbano, agli standard energetici, alla rigenerazione del patrimonio edilizio, all'illuminazione stradale, all'economia circolare, al verde, all'utilizzo di energie rinnovabili, allo smart working, agli sportelli energia sostenibile a supporto di cittadini e imprese". Lo si legge in una nota del Campidoglio. "Attraverso questo documento Roma Capitale rispetta gli impegni assunti nel 2017 con la sottoscrizione del 'Patto dei Sindaci' prevedendo di ridurre le emissioni climalteranti di almeno il 40 per cento al 2030 all'interno del proprio territorio". Il documento è frutto di un lavoro partecipato di tutti gli assessorati e i dipartimenti di Roma Capitale in collaborazione con Ispra, Enea, Gse, il Ministero della Difesa attraverso il quale si definiscono le strategie e le azioni per la riduzione di Co2 attraverso la riorganizzazione urbana con una nuova consapevolezza della correlazione tra inquinamento e benessere, tra sostenibilità ambientale e crescita economica nel tempo. "Ringrazio Danila Severa e Dario Tamburrano per aver coordinato il gruppo di lavoro e per aver contribuito a rendere la Capitale d'Italia all'altezza delle grandi sfide ambientali e delle opportunità economiche delineate dal Green Deal europeo" ha dichiarato nella nota l'Assessora ai Rifiuti e al Risanamento ambientale Katia Ziantoni. (Com)