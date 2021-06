Russia-Ucraina: Federazione calcio russa invia lettera all'Uefa, mantenere separato lo sport dalla politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federazione calcio della Russia (Rfu) ha inviato una lettera ufficiale all'Uefa chiedendo provvedimenti contro lo "slogan politicamente motivato" posto sulle maglie della nazionale di calcio dell'Ucraina in vista dei campionati europei. Lo ha annunciato la Federazione calcio russa in una nota diffusa dall'agenzia di stampa "Tass". "Lo slogan mostrato contraddice i principi basilari dei regolamenti Uefa sulla proibizione di tutte le manifestazioni politiche", si legge nella lettera inviata da Mosca all'Uefa. "Il calcio è uno sport, che dovrebbe sempre rimanere separato dalla politica", aggiunge la Federazione calcio russa, secondo cui autorizzando questo precedente l'Uefa rischia di avallare tale pratica anche in future occasioni trasformando il calcio in un'occasione per "manifestazioni politiche". La maglia della nazionale di calcio dell'Ucraina per Euro 2020, in cui è raffigurata una mappa del Paese che include anche la regione della Crimea, ha provocato nelle scorse ore l'irritazione della Russia, la quale ha chiesto alla Uefa di prendere provvedimenti in merito. La Federazione calcistica ucraina ha svelato la propria maglia per la competizione internazionale, su cui è appunto raffigurata una mappa dello Stato che include la Crimea e uno slogan patriottico che recita "Gloria all'Ucraina!". (segue) (Rum)