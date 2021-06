Russia-Ucraina: Federazione calcio russa invia lettera all'Uefa, mantenere separato lo sport dalla politica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha annesso la penisola della Crimea dall'Ucraina nel 2014, e la considera una parte integrante del proprio Stato, una decisione non riconosciuta dalla maggior parte della comunità internazionale. Alla richiesta di provvedimenti da parte di Mosca, la Uefa (ente organizzatore del torneo) ha risposto che "la maglia della nazionale ucraina (e quella di tutte le altre squadre) per Euro 2020 è stata approvata dalla Uefa, in accordo con i regolamenti vigenti sugli equipaggiamenti" dei giocatori. Lo slogan sulla maglia risulta essere quello di un coro patriottico cantato durante le proteste contro il presidente Viktor Janukovych nel 2014. Andriy Pavelko, presidente della Federcalcio ucraina, ha affermato in merito di credere che "la sagoma dell'Ucraina darà forza ai giocatori perché combatteranno per l'Ucraina tutta". La Russia ha replicato tramite la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, secondo cui la sagoma includente la Crimea creerebbe "l'illusione dell'impossibile". (Rum)