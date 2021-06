Cile: Covid, carcere di Valparaiso in quarantena totale con 119 casi positivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il carcere di Valparaiso in Cile è stato dichiarato in "quarantena totale" dopo che sono stati registrati 119 casi positivi di nuovo coronavirus tra la popolazione carceraria. Lo segnala oggi il quotidiano "La Tercera". "La popolazione che è risultata positiva ai tamponi è stata isolata e sta compiendo la relativa quarantena", ha dichiarato il direttore regionale della Gendarmeria, Sandra Toledo. Il funzionario ha spiegato che sono state interrotte le visite e che si stanno effettuando tamponi anche al resto della popolazione carceraria, mentre non si sarebbero registrati casi positivi tra il personale di sicurezza. Il personale della Segreteria regionale ministeriale della Salute e gli agenti della stessa Gendarmeria "stanno lavorando per contenere il focolaio della pandemia", ha aggiunto Toledo. (segue) (Bua)