Cile: Covid, carcere di Valparaiso in quarantena totale con 119 casi positivi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cile ha registrato 5.568 casi di nuovo coronavirus nelle ultime 24 ore e 46 decessi. mentre si mantiene ancora a livelli record il numero di casi attivi con 48.874 persone che attraversano l'infezione. ll totale dei contagi sale in questo modo a 1.440.417, mentre i decessi sono 30.104 complessivamente. La tensione del sistema sanitario si mantiene altissima con un livello di occupazione delle Unità di terapia intensiva (Uti) del 96,8 per cento ma che nella regione metropolitana di Santiago ha già raggiunto il 99 per cento. Le persone ricoverate nelle Uti con diagnosi di Covid-19 sono attualmente 3.265, delle quali 2.771 con assistenza meccanica. Il livello di contagi e decessi si mantiene alto nonostante la campagna di immunizzazione abbia ormai raggiunto quasi il 75 per cento della popolazione obiettivo con una dose, ed il 55 per cento con le due dosi. (segue) (Bua)