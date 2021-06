Covid: Speranza, Salvini era più sereno a opposizione, ora priorità portare Italia fuori da pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega Matteo Salvini "con me era più sereno quando era all'opposizione che ora che è al governo, ma penso che in questo momento di epidemia non dobbiamo guardare alle differenze politiche, poi arriverà presto un giorno che saremo contrapposti". Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza nel corso della registrazione di "DiMartedi' in onda questa sera su La7. "Io e Salvini siamo al 100 per cento da due parti diverse", ha evidenziato. "Tra di noi c'è una differenza enorme, ma per me ora c'è il Paese e l'obiettivo di portare questo Paese fuori dall'epidemia", ha concluso il ministro. (Rin)